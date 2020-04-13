В Тюменской области новые заболевшие коронавирусом заразились в регионе

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 14 человек. Всего к этому дню в регионе зарегистрировано 53 случая заболевания COVID-19.
По словам заместителя губернатора области Ольги Кузнечевских, из них 1 пациентка, 66-летняя женщина, находившаяся в тяжелом состоянии, скончалась, 9 человек были выписаны с выздоровлением из Областной инфекционной больницы, еще 1 сегодня готовится к выписке. Под контролем врачей в больнице остаются 42 человека. Все они получают необходимые обследования и лечение. 5 человек находятся в реанимации, из них трое — на аппаратах ИВЛ, один на кислороде, у еще одного состояние тяжелое, но стабильное, он уже самостоятельно дышит.
"Ситуация стабильная, хотя идет серьезное нарастание. Все новые заболевшие — это уже контакты в Тюменской области, без каких-либо завозов извне. Это говорит о том, что нам надо соблюдать все необходимые меры по самоизоляции и карантину", — отметила Кузнечевских.
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