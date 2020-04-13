В Тюменской области за сутки 14 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса, в Тюменской области COVID-19 подтвердился еще у 14 человек.

Итого к этому часу на территории региона зарегистрировано 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По озвученным накануне сведениям, 9 человек выздоровели, 5 пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.