В Тюменской области за сутки 14 новых случаев коронавируса

13:13 13 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За истекшие сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса, в Тюменской области COVID-19 подтвердился еще у 14 человек. 

Итого к этому часу на территории региона зарегистрировано 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По озвученным накануне сведениям, 9 человек выздоровели, 5 пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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