В Тюменской области выполнено более 27 тысяч тестов на коронавирус

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на 13 апреля в регионе проведено 27508 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Обследование проводится лицам, вернувшимся из-за границы, приехавшим из неблагополучных регионов РФ, в том числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинским работникам.

Исследования проводятся на базе восьми организаций. В Тюмени это Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, Областная клиническая больница №1, Областная инфекционная клиническая больница, Областной кожно-венерологический диспансер, лаборатория негосударственного медицинского учреждения ООО "Доктор АРБИТАЙЛО". Клинический госпиталь "Мать и дитя" готовится к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Также в регионе исследования проводит Областная больница №3 в Тобольске и Областная больница №4 в Ишиме.