Весенний призыв в Тюмени состоится в установленные сроки

В Тюменском районе начинается весенний призыв на службу в армию. Из-за карантинных мероприятий по всей стране установленные сроки с 1 апреля по 15 июля меняются, призыв может начаться в мае. На армейскую службу отправятся около 130 призывников, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

По словам военного комиссара Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрея Матвеева, предстоящая призывная кампания будет особенной: призывники прибудут в военкомат строго по графику. Каждому призывнику выдадут защитную

маску и антисептическое средство для обработки рук. При входе в военкомат призывникам измерят температуру, обработают руки антисептиком, а также проконтролируют соблюдение социальной дистанции во время ожидания приёма. Призывников поделят на группы по 10 человек, и в течение часа ребята должны будут пройти комиссию. В дни работы комиссии каждые два часа в здании будет проходить дезинфекция дверных ручек, столов, подоконников и других поверхностей.

Андрей Матвеев сообщает, что начало работы комиссий запланировано на 13 апреля, однако дата может поменяться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. Не раньше 20 мая начнётся отправка призывников к месту службы. Примерно в середине апреля станет ясно, в какие именно рода войск пойдёт служить призывники. Спектр войск достаточно широкий: Президентский полк, ВДВ, ВМФ, части спецназначения, сухопутные войска, воздушно-космические, ракетные войска стратегического назначения, национальной гвардии и другие. Несмотря на то, что сложилась непростая ситуация, призывная кампания пройдёт качественно и в установленные сроки.