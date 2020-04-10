Тюменские подростки стали реже грабить, но чаще угонять машины

17:32 10 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За три месяца 2020 года на территории Тюменской области было зарегистрировано 112 преступлений, совершенных подростками.

По данным статистики, по сравнению с тем же периодом 2019 года в регионе в 7 раз уменьшилось число совершенных ими грабежей— с 14 до 2, а также краж — с 58 до 55. В то же время увеличилось число угонов — с 4 до 15.

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему остается кража, на втором месте — угоны, на третьем — грабежи и разбои,сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: подростки , преступность
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