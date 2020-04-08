За сутки в Тюменской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

15:00 08 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, в Тюменской области новых заболевших нет.

Таким образом, всего на сегодняшний день на территории региона 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 14 человек находятся в Областной инфекционной больнице под контролем врачей, четверо уже были выписаны с выздоровлением.

Если вернуться к общероссийской статистике, то за истекшие сутки полностью выздоровели 86 человек, также зафиксировано 5 летальных исходов. Всего в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе, 63 человека умерли, выздоровели 580 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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