Тюменские медработники могут обратиться в дистанционный центр помощи

Сегодня в Тюмени начинает работу дистанционный центр поддержки медицинских работников. Его организаторы — активисты "Молодой гвардии" поясняют, что центр готов оказывать помощь в решении бытовых вопросов.

"К нам в информационный центр по вопросам профилактики коронавируса обратилась семья Изосимовых. Константин — водитель скорой помощи, Надежда работает администратором в регистратуре реабилитационного центра. Обоим в этот сложный период приходится надолго задерживаться на работе или оставаться на вторые смены. В семье воспитывается 13-летний сын, за которым некому присмотреть", — рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Активисты предложили помочь разнообразить домашнее времяпрепровождение шестиклассника: они будут проводить для него дополнительные занятия по английскому языку.

Обратиться за помощью к молодогвардейцам могут все работники медицинской сферы по телефону: 8(982)905-79-08.