Врачи спасли тюменца с пулей в сердце

12:36 07 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

Тюменские кардиохирурги спасли жизнь мужчине, который получил пулевое ранение прямо в сердце из-за несоблюдения техники безопасности.

Как рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1, хирургическое вмешательство проходило на работающем сердце. Врачи извлекли пулю, не повредив ни один участок сердечной мышцы. Доктора успешно устранили все последствия пулевого ранения и полностью восстановил нормальную работу сердца.

Служба анестезиологов-реаниматологов на протяжении нескольких недель поддерживала работу органов и систем с помощью современного оборудования и технологий, и тюменец пошел на поправку. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Теги: врачи , медицина
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