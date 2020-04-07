В Тюмени выпала половина месячной нормы снега

11:29 07 апреля 2020
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Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

За минувшие сутки в областном центре выпало 12 мм осадков. Это около половины месячной нормы апреля. 

Как сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, на уборку улиц выдвинуто 363 единицы уборочной техники, задействовано порядка 520 рабочих. В первую очередь идет очистка дорог с интенсивным трафиком, территорий автобусных остановок и тротуаров, пешеходных переходов, мостов и путепроводов.

Теги: снегопад , уборка
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