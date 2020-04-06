Улицы Тюмени будут патрулировать люди в оранжевых жилетах

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

Ежедневно улицы Тюмени будут патрулировать сотни волонтеров в ярких жилетах. Об организации этой работы на территории Ленинского административного округа рассказали представители управы.

"Ленинский административный округ Тюмени поделен на 13 маршрутов, в патрулировании задействовано 60 человек. Работа проходит в две смены с 10 до 20 часов. На каждый маршрут распределено по два человека. Среди волонтеров — представители структурных подразделений управы, детско-юношеских спортивных школ, а также те, кто изъявил желание поработать в этом направлении, — рассказал Дмитрий Семёнов, представитель управы ЛАО. — Если в процессе патрулирования возникнут форс-мажорные обстоятельства, то волонтеры должны обратиться ко мне как к куратору".

В пресс-службе администрации города Тюмени отмечают, что волонтерам выдаются оранжевые жилеты, медицинские маски и пропуск с несколькими степенями защиты, в котором указано: "Представитель оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города Тюмени. Пропуск на период самоизоляции COVID-19".

Волонтеры будут напоминать тюменцам о ситуациях, в которых допускается покидать квартиру в условиях действующего режима самоизоляции. Делать это можно, если необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, для поездки на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.