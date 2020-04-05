Владельцы частных домов и тюменские дачники могут заказать обработку участка от клещей

Фото автора Erik Karits: Pexels

Тюменцам следует соблюдать правила обработки земельных участков химсредствами от клещей. А также выбирать для проведения этих работ проверенные организации с соответствующими лицензиями.

Как рассказала сотрудник службы по дезинсекции Екатерина Морева, чтобы обработка земельного надела была качественной, нужно соблюсти несколько условий: дождаться, чтобы снег полностью стаял, а земля просохла, в день обрызгивания и 3 суток после должна быть хорошая погода, без дождя. Следует предварительно подготовить участок – убрать всю сухую прошлогоднюю траву, занести в помещение детские игрушки. Забрать домой животных, а после проведенных работ трое суток не выходить в огород или не приезжать на дачу.

Стоимость услуги складывается из количества обрабатываемых соток и удаленности от города. Иногда фирмы используют составы двойного действия, которые избавляют сразу и от клещей, и от комаров, что также может повлиять на конечную цену.

Садовод с 17-летним стажем Владимир Тюрин поделился, что следует заключить официальный договор с фирмой, закреплённый подписями и печатями. А после обработки запросить акт выполненных работ. В случае некачественной дезинсекции будет понятно, кому предъявлять претензии, пишет "АиФ – Тюмень".