Тюменцы могут начать свое дело с помощью службы занятости

Тюменцы могут зарабатывать, не выходя из дома. Это особенно актуально в условиях ограничительных мер в регионе и стране, связанных с профилактикой инфекций. У некоторых получается превратить хобби в успешный бизнес, в том числе при содействии службы занятости.

Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, жительница региональной столицы Ирина Х., когда ушла в декретный отпуск, начала мастерить украшения. Она интересовалась ювелирной модой, принимала участие в онлайн мастер-классах. Постепенно тюменка начала создавать авторскую бижутерию, которая стала пользоваться популярностью у местных модниц. Ирина смогла открыть свое дело, став участницей программы самозанятости.

По мнению инициативной тюменки, одна из главных составляющих любого дела - это качество продукта, отношение к клиенту. Отсюда складывается репутация, которая работает впоследствии на тебя.

"Недостаточно просто хорошо сделать какой-то продукт, нужно уметь продать его. В этом мне пригодился прошлый опыт работы – по образованию я менеджер по продажам. И все, что я делаю, действительно мне нравится, начиная с создания дизайна украшений и заканчивая написанием текстов и подбором фото для Инстаграм", - поделилась она.

Творческое начало, желание сделать что-то свое и участие в региональной программе государственной поддержки помогает становлению малого бизнеса. Специалисты отмечают: даже в условиях ограничительных мер можно сделать первые шаги, например, обдумать возможные сферы будущей деятельности, получить консультации от специалистов центров занятости по телефону о возможном участии в различных программах.