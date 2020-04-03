Работающие тюменцы 65+ смогут уйти на больничный до 19 апреля

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Об этом информирует министерства труда и социальной защиты РФ.

"В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее министерство труда рекомендовало переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности