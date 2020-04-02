В поселке Комарово станет безопаснее

На улице Волостной, в проездах Земских и Теремных в ИЖС "Комарова" в 2020 году появится наружное освещение. До этого жители района жаловались в городскую думу на отсутствие фонарей вдоль дороги, что небезопасно поздним вечером и ночью.
В частности, за содействием в решении проблемы освещения жители ИЖС обратились к депутату Тюменской городской думы Юрию Коновалову. Он осмотрел район в вечернее время и убедился, что проблему необходимо решать как можно скорее. По ходатайству депутата мероприятия по разработке проектной документации на устройство наружного освещения были включены в реестр потребностей департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова, в текущем году в ИЖС "Комарова" планируется выполнить устройство наружного освещения по проездам Теремным и Земским, на улице Земской и завершить строительно-монтажные работы по улице Волостной.
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