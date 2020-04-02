Почтовые отделения работают в стандартном режиме

Сегодня и завтра, 2 и 3 апреля, отделения почты России будут работать в стандартном режиме, клиентам будет предоставлен весь перечень услуг.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.
О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru