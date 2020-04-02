Почтовые отделения работают в стандартном режиме

10:23 02 апреля 2020
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Сегодня и завтра, 2 и 3 апреля, отделения почты России будут работать в стандартном режиме, клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Теги: карантин , Почта России
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