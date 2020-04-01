В карантин в Тюмени появились на свет 144 ребенка

С 28 по 31 марта в областном центре родились 144 малыша. Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, несмотря на карантинные мероприятия, служба родовспоможения работает в прежнем режиме.

В перинатальном центре на свет появились 39 девочек и 35 мальчиков, в роддоме №3 — 19 мальчиков и 12 девочек, в роддоме №2 — 21 мальчик и 18 девочек. Две женщины родили по четвертому ребёнку. У одной из этих женщин роды приняла бригада скорой помощи прямо в машине.

Бригада медиков приехала за жительницей одного из тюменских сел, у которой начались роды. Потуги случились у женщины прямо в пути. Ехать дальше в такой ситуации медики не имели права, поэтому остановили машину и приняли роды в карете скорой помощи. Всё прошло успешно, на свет появился здоровый доношенный мальчик весом 3,1 кг и ростом 51 см, рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Все роженицы и дети сегодня чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке и встрече с родными.

В областном департаменте здравоохранения напоминают, что для беременных в период карантина предприняты особые предупредительные меры для профилактики распространения коронавируса. Запрещены партнерские роды. В перинатальном центре все плановые операции, роды перенесены на ул. Даудельную, корпус 8, а корпус на ул. Энергетиков 26 предусмотрен для проведения родов женщин с признаками ОРВИ. Это было сделано для максимального разобщения пациенток. Также проработаны отдельные алгоритмы по наблюдению женщин во время беременности, с актуальной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах родильных домов и женских консультаций в поликлиниках.