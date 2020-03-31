В Тюменской области еще двое заболели коронавирусом

14:35 31 марта 2020
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По сообщению Роспотребнадзора, за последние сутки в Тюменской области зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С их учетом на территории региона сейчас пять заболевших, которые получают лечение.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 2337 заболевших в 73 регионах. 121 человек выздоровел, 17 скончались.

Теги: коронавирус
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