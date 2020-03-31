На тюменской трассе пьяный водитель на скорости въехал в стоявшее авто

15:09 31 марта 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП по вине пьяного водителя произошло вчера вечером на 80-м километре трассы Тюмень-Ханты —  Мансийск в Ярковском районе.

На участке, где идут дорожные работы, "ВАЗ-21074" под управлением нетрезвого мужчины въехал в стоящую "Волгу". Причиной ДТП послужил неправильный выбор скорости. 

"Водитель "Жигулей" права управления транспортом не имеет, находился в состоянии опьянения. Предварительно, мужчина получил рану кисти, он не госпитализирован", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пьяные водители
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