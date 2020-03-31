На тюменской трассе пьяный водитель на скорости въехал в стоявшее авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП по вине пьяного водителя произошло вчера вечером на 80-м километре трассы Тюмень-Ханты — Мансийск в Ярковском районе.

На участке, где идут дорожные работы, "ВАЗ-21074" под управлением нетрезвого мужчины въехал в стоящую "Волгу". Причиной ДТП послужил неправильный выбор скорости.

"Водитель "Жигулей" права управления транспортом не имеет, находился в состоянии опьянения. Предварительно, мужчина получил рану кисти, он не госпитализирован", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.