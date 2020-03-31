"Большинство людей дома. И вы оставайтесь": карта Яндекса показывает уровень самоизоляции в городе

На сервисе "Яндекс.Карты" отображается уровень самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше: от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам". На момент публикации значение по Тюмени — 3,6, к этому показателю следует комментарий "Большинство людей дома. И вы оставайтесь".

Как поясняют разработчики, балл рассчитывается путем сравнения уровня городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Специалисты напоминают, что самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса.