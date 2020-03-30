У тюменки удалили опухоль с четырьмя зубами и волосами

11:34 30 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени хирурги МСЧ "Нефтяник" обнаружили интересную находку во время операции у пациентки с дермоидной кистой яичника. Кроме жировой ткани в опухоли содержались пучок волос и четыре зуба. 

Как поясняют специалисты, такие доброкачественные опухоли называют тератомами. Они возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма. Чаще всего в тератоме находят волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, реже — отдельные органы и части тела. 

Особенность тератомы в том, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Проблемы начинаются только тогда, когда тератома увеличивается в размерах настолько, что начинает давить на окружающие органы человека. Напомним, в 2019 году хирурги Областной клинической больницы №2 извлекли двухкилограммовую тератому у 10-летней девочки. 

Теги: медицина , операция
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