У тюменки удалили опухоль с четырьмя зубами и волосами

В Тюмени хирурги МСЧ "Нефтяник" обнаружили интересную находку во время операции у пациентки с дермоидной кистой яичника. Кроме жировой ткани в опухоли содержались пучок волос и четыре зуба.

Как поясняют специалисты, такие доброкачественные опухоли называют тератомами. Они возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма. Чаще всего в тератоме находят волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, реже — отдельные органы и части тела.

Особенность тератомы в том, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Проблемы начинаются только тогда, когда тератома увеличивается в размерах настолько, что начинает давить на окружающие органы человека. Напомним, в 2019 году хирурги Областной клинической больницы №2 извлекли двухкилограммовую тератому у 10-летней девочки.