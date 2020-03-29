Фотоконкурс на тему Великой Победы стартовал в Голышманово

В Голышмановском городском округе продолжается фотоконкурс "Была война… Была Победа…", в нем могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители, независимо от возраста. Заявки принимаются до 20 мая.

В конкурсе принять участие можно в одной из номинаций. "Этот День Победы" - фотографии с парадов Побед и праздников 9 Мая разных лет. В номинации "Наследники Великой Победы" принимаются фотопортреты современников – потомков ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, фотографии защитников Отечества – офицеров, солдат.

В номинации "От героев былых времен…" освещаются памятные места: фото воинских мемориалов и обелисков, памятников на основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В данной номинации могут быть представлены фотографии благоустройства мест памяти воинов Великой Отечественной войны.

Номинация "Фронтовая фотография" посвящена фотографиям из семейных альбомов, сделанных в годы Великой Отечественной войны. "Они ковали Победу в тылу" - фотографии, посвященные труженикам тыла, вкладу работников трудового фронта в Победу.

Жюри может объявить дополнительную номинацию из числа понравившихся фоторабот, не вошедших в число победителей.

Для участия в конкурсе принимаются снимки хорошего качества в формате А4 (21х30 см), не более одной фотоработы от одного участника в каждой номинации, а также фоторабота в электронном виде в формате JPEG (ширина и высота изображения от 800px до 2000px, размер файла не должен превышать 15 Мбайт). Старые фотографии необходимо оцифровать.

Победители определяются в каждой номинации отдельно. При оценке учитывается оригинальность сюжета; композиционное и цветовое решение; качество оформления/техника исполнения; точность соответствия заявленной тематике конкурса и полнота раскрытия темы.

Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу: Голышманово, ул. Садовая, 102, в МАУ ДО "Голышмановский МЦ" (корпус 1), методический кабинет. По вопросам обращаться по телефону 8(34546)25033 – Молодых Ольга Александровна. Фотографии, присланные на конкурс позднее 20 мая 2020 года, могут быть отклонены от участия.

Итоги конкурса по всем номинациям будут подведены в течение 12 рабочих дней. Церемония награждения участников фотоконкурса состоится в Голышманово. Авторы лучших работ получат право участия в окружной фотовыставке, пишет ИА "Тюменская линия".