Эксперты дают советы тюменским водителям по уходу за автомобилем весной

Весной тающий снег и постоянные осадки приводят к тому, что автомобили не остаются чистыми долго. Поэтому тюменские автолюбители становятся более частыми гостями на местных автомойках. Сотрудник одного из таких комплексов Виктор Петровских поделился, как часто можно мыть автомобиль без вреда для лако-красочного покрытия и на что следует обратить внимание.

По словам специалиста, мыть автомобиль желательно не чаще одного раза в неделю. "Если на улице грязь, и вы понимаете, что автомобиль достаточно быстро потеряет "чистый" вид, то можно выбрать техническую мойку. Она самая дешевая, в нее входит только мытье кузова. Лучше заранее выяснить, выполняется техническая мойка с применением шампуня. Дело в том, что он помогает очистить все микротрещины на кузове, а обычной водой этого не сделать. Более того, грязь в микроцарапинах и трещинах впитает воду и способствует ее проникновению в краску, так появляется коррозия", - отмечает Виктор Петровских.

Эксперт также напомнил, что применение в процессе мойки тряпок и губок нежелательно, ведь на них остаются мелкие камни и песок, и при трении они могут оставлять небольшие царапины на лако-красочном покрытии. Для смывания грязи лучше всего подходит щетка с длинным мягким ворсом.

После мойки следует протереть авто специальной тряпкой, которая удалит оставшиеся капли. Иначе они высохнут на солнце и оставят мелкие пятна, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Напомним, в Тюмени запрещено мыть автомобиль в не предназначенных для этого местах: во дворах домов, на парковках, в парках, в гаражах. Делать это можно только в специальных автомоечных комплексах.