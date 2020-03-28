Тюменки узнают секреты создания натуральной косметики

В Тюмени стартовал второй сезон проекта "Лаборатория косметики". Тюменки изучают экологическую маркировку, а также учатся создавать косметику самостоятельно.

По словам куратора "Лаборатории косметики" Светланы Вознюк, в интернете много информации о приготовлении натуральной косметики, однако не все сведения являются верными, а рецепты эффективными. При подготовке лекций эксперты проекта опираются на авторитетные источники, а рецептуру средств презентуют опытные мастера.

В рамках проекта запланировано семь лекций. На первой, прошедшей в марте, участницы разбирались в видах растительных масел и их косметических свойствах. А на практической части лекции мастер Юлия Гайя обучала приготовлению масляной сыворотки для лица. Следующая встреча пройдёт 26 апреля, а её темой станут эфирные масла. Лекцию прочтёт врач Ксения Асташкина.

Проект завершится сентябрьской лекцией, а в октябре все участники приглашаются на фестиваль экологичного образа жизни ZERO WASTE FEST TYUMEN. В течение дня запланировано проведение нескольких мастер-классов и выступление федеральных экспертов, пишет "Тюменская область сегодня".