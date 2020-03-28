Форум для тюменских школьников, родителей и педагогов состоялся в новом формате

Форум "Большая перемена" проводится ежегодно для школьников, родителей и педагогов Тюменской области. Темой форума в этом году стали национальные проекты, а лозунгом форума – "Горизонты новых возможностей и ресурсов". Впервые форум состоялся в онлайн–формате.

Несмотря на новый формат, и родители с детьми, и педагоги смогли научиться эффективному дистанционному общению. Форум стартовал с "Открытой субботы". В онлайн-встречах смогли принять участие более 315 родителей. Классные руководители рассказали о возможностях, которые предоставляет детям национальный проект "Образование". В этот проект входят такие федеральные проекты, как "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая образовательная среда", сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Для родителей разных групп школьников предлагались свои темы онлайн-консультаций. Так, родители первоклассников ознакомились с образовательными платформами "Учи.Ру", "Яндекс Учебник", "Российская электронная школа" и проконсультировались по теме "Первые шаги в мире цифровых технологий". Для участия в проекте "Солдатская каша", посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединились шестиклассники с родителями и педагогами, а семиклассники виртуально побывали на экскурсиях по главным музеям страны. Родителям старшеклассников дали советы, как помочь школьникам в сложный период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также ознакомили с деталями подготовки к этим экзаменам.

В этом году форум помог открыться школам с новой стороны, и многим родителям понравился такой формат общения. Весенние каникулы традиционно становятся днями проведения форума. Каждый может узнать подробное расписание мероприятий на сайтах своих школ.