Семьи Тюменского района участвуют в программе самообеспечения

Программа поддержки малоимущих семей "Социальный контракт" продолжает свою работу в Тюменской области. Участниками программы становятся малообеспеченные семьи и одинокие граждане, которые составляют план по выходу на самообеспечение. Затем, исходя из указанных в плане сумм и совокупного дохода семьи, назначается выплата, которая идёт на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства.

По словам директора Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Натальи Нестеровой, 23 семьи стали участниками программы по выходу на самообеспечение в 2019 году. В Тюменском районе предпочитают развитие ЛПХ – 19 участников в прошлом году выбрали именно этот вариант.

В селе Каскара молодая семья Воронцовых завела своё хозяйство – на выплаченные по программе денежные средства семья приобрела поросят, кроликов, барана, а также корм для питомцев и строительные материалы для обустройства сарая. По словам участницы программы Олеси Воронцовой, в настоящее время семья планирует расширять своё хозяйство, строиться дальше и взять ещё поросят.

Две семьи, участвующие в программе с 2019 года, все полученные по программе средства направили на развитие трудовой предпринимательской деятельности. Они открыли станцию техобслуживания и мини-завод по производству кирпича. Другие две семьи построили теплицы для выращивания рассады на продажу и для личного пользования.

"Социальный контракт" планируют заключить с ещё 20 семьями в этом году. Для участия в программе необходимо обратиться к специалисту по социальной работе КЦСОН Тюменского района по месту жительства, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".