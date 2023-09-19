Cлужба занятости помогла тюменке открыть красивый бизнес и стать счастливой

Виктория Кононова смогла открыть собственную мастерскую декора, и теперь радует заказчиков услугами по оформлению мероприятий который и радуется сама, работая среди цветов, изящных декораций, летящих тканей. Говорит, что это ее мечта, которую удалось исполнить с помощью службы занятости.

По словам девушки, на окончила колледж цифровых и педагогических технологий на специальность "дизайнер в промышленности", после учебы Виктория пробовала поработать в разных местах, в том числе полгода в свадебной мастерской, к развитию собственного дела подтолкнул муж. В марте 2022 года за помощью Виктория обратилась в тюменский центр занятости. Совместно с консультантами центра был подготовлен и успешно защищен бизнес-план, и уже в июле Виктория получила 192 тыс. рублей на открытие собственной мастерской.

Сейчас студия декора находится на рынке уже больше года и предлагает услуги по оформлению любых мероприятий. Виктория отмечает, что в своей профессии ей нравится абсолютно всё: разрабатывать новые идеи и полностью самой их воплощать, собирать инсталляции из цветов, монтировать декор, иногда хрупкой девушке приходится даже что-то сколотить, сварить железо. "Очень классное чувство, когда понимаешь, что сделал кого-то счастливым! При этом они делают счастливой меня", - признается Виктория.

Организовать собственный бизнес можно не только при помощи заёмных или личных средств, но и воспользовавшись мерами государственной поддержки. В Тюменской области с 2012 года работает программа содействия от органов службы занятости при открытии своего дела. За всё время действия программы предпринимателями стали больше 2 тысяч человек.