Первый арендный дом в Тюмени построят на улице Береговой к второму полугодию 2025 года

Строительство арендного дома в Тюмени по решению областного правительства получило статус масштабного инвестиционного проекта (МИП). Благодаря этому проект ДОМ.РФ будет реализован на льготных условиях — участок под застройку площадью свыше 1 гектара на улице Береговой инвестор получит без конкурса, сообщается на сайте Дом.рф.

Трехстороннее соглашение между ДОМ.РФ, правительством региона и СЗ "Звезда" о реализации арендного проекта подписано на форуме "Среда для жизни" в Тамбове в августе 2022 года. Окончательные параметры проекта находятся на этапе финального согласования. В настоящее время рассматривается строительство более 200 квартир. Они будут передаваться жильцам с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Оснащение помещений будет вестись в соответствии со стандартами ДОМ.РФ.

"На текущий момент мы ведем детальную проработку проекта с точки зрения создания комфортной городской среды. Основа концепции — продуманная инженерно-техническая часть проекта и социальная инфраструктура. Доступность к городской набережной, видовые квартиры с великолепными видами на реку, гармоничное расположение игровых и прочих функциональных зон общего пользования, как дополнительные уникальные преимущества проекта", — подчеркнул коммерческий директор СЗ "Звезда" Александр Токмаков.

Начать строительство арендного дома в Тюмени планируется во второй половине 2023 года, а ввести эксплуатацию — во второй половине 2025 года.