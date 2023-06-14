20 молодых предпринимателей Тюменской области получат гранты

16:30 14 июня 2023
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Финансовую помощь жители региона в возрасте до 25 лет получат в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сумма гранта составит от 100 000 до 500 000 рублей. Из 27 заявок только 20 молодых предпринимателей успешно прошли конкурсный отбор и защитили свои бизнес-проекты. Деньги помогут молодёжи создать в Тюменской области производство радио- и электроаппаратуры, ферму по разведению крупного рогатого скота, онлайн-платформу для изучения иностранных языков, предприятие по выпуску древесного угля, робота для печати. А также открыть или обновить кафе, пекарни, мастерские и детские центры.

 Антон Машуков, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области:

Самый молодой получатель гранта в этом году - 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа.

Теги: господдержка , гранты , молодежь , предпринимательство
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