20 молодых предпринимателей Тюменской области получат гранты

Финансовую помощь жители региона в возрасте до 25 лет получат в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сумма гранта составит от 100 000 до 500 000 рублей. Из 27 заявок только 20 молодых предпринимателей успешно прошли конкурсный отбор и защитили свои бизнес-проекты. Деньги помогут молодёжи создать в Тюменской области производство радио- и электроаппаратуры, ферму по разведению крупного рогатого скота, онлайн-платформу для изучения иностранных языков, предприятие по выпуску древесного угля, робота для печати. А также открыть или обновить кафе, пекарни, мастерские и детские центры.

Антон Машуков, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области: