С 30 марта автобусы в Тюмени будут ходить по графику выходных

По сообщению Тюменьгортранса, с 30 марта по 3 апреля включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

При этом маршруты № 97"з-д Медоборудования — с/о Искра 2", № 129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка", № 145 "з-д Медоборудования — с/о Самотлор" и № 147 "з-д Медоборудования — Сосновая поляна 2" будут курсировать в обычном режиме.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Напомним, следующая неделя в России будет выходной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.