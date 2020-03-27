На жителя Тюменской области завели уголовное дело за незаконную рубку леса на 230 тысяч рублей

В Омутинском районе местному жителю грозит уголовная ответственность за несанкционированную рубку берез.
В полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве Северо-Плетневского сельского поселения было незаконно вырублено 63 дерева. Ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области составил более 230 тысяч рублей.
По подозрению в вырубке был задержан неоднократно судимый 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. У него изъяли 15 кубометров древесины. Возбуждено уголовное дело.
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