На жителя Тюменской области завели уголовное дело за незаконную рубку леса на 230 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Омутинском районе местному жителю грозит уголовная ответственность за несанкционированную рубку берез.

В полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве Северо-Плетневского сельского поселения было незаконно вырублено 63 дерева. Ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области составил более 230 тысяч рублей.

По подозрению в вырубке был задержан неоднократно судимый 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. У него изъяли 15 кубометров древесины. Возбуждено уголовное дело.