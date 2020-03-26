Остаёмся дома – встречаемся в Интернете

Находящиеся на карантине тюменцы активно используют Интернет. Качественную и бесперебойную работу в сети на выгодных условиях предлагает региональный провайдер "Русская компания".

В настоящее время происходит увеличение нагрузки на глобальную паутину. Обеспечить нормальную жизнь изолированного от привычной среды общества во многом помогает Интернет. Учеба, работа, общение, потребление и развлечения перешли в онлайн. Провайдеры круглосуточно обеспечивают население бесперебойной и высокоскоростной связью с внешним миром.

ООО "Русская компания" подготовила несколько выгодных предложений. Для новых абонентов до конца марта проходит акция "Перезагрузка": высокоскоростной Интернет и 200 каналов телевидения за льготные 300 рублей в течение первых трех месяцев. С 1 апреля 2020 года повысится скорость сети до 100 мегабит в секунду - для абонентов, подключенных по технологиям Ethernet и PON и чья стандартная скорость доступа ниже указанной (отметим, действие акции не распространяется на линейку ТП #Всёчтонадо). Абонентам, подключенным по технологии ADSL, будет доступна максимально возможная скорость доступа в Интернет, исходя из технических возможностей сетей. Акция продлится до конца мая, а затем скорость интернета вернется к стандартным условиям выбранного тарифного плана.

Высокое качество связи позволит дистанционно учиться, выполнять свои должностные обязанности, совершать покупки с доставкой на дом, общаться с друзьями, родственниками и коллегами, быть в курсе новостей, смотреть фильмы, сериалы, образовательные программы и другой видеоконтент.

Кроме того, "Русская компания" утверждает, что даже такие противоэпидемиологические меры, как карантин, не повод ограничивать себя в культурных мероприятиях. Например, некоторые спектакли Тюменского драматического театра можно посмотреть в свободном доступе на Youtube-канале в рамках благотворительного проекта "Антивирус ТБДТ", а в обмен оказать финансовую помощь театру.

Музеи Тюмени и Тюменской области также вышли в онлайн-пространство. На сайте Тюменского музейно-просветительского объединения выкладываются интересные лекции, экскурсии, музыкальные гостиные, открытия выставочных проектов. На сайте Тюменской филармонии анонсируются трансляции концертов без зрителей со всей России. На сайте Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева представлен перечень электронных библиотек.

Многие рассматривают изоляцию как возможность замедлиться, переосмыслить жизненные ценности, уделить время семье, самообразованию и саморазвитию. А оставаться при этом на связи с окружающим миром поможет интернет-провайдер "Русская компания". Уточнить информацию по тарифам, оставить заявку на подключение можно как на сайте "Русской компании", так и по телефону: 39-00-39.