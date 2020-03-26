Тюменские врачи восстановили язык пациенту с онкологией

Специалисты "Медицинского города" прооперировали мужчину с раком языка последней стадии. Последним этапом лечения стала микрососудистая операция по восстановлению этого органа.

С подозрением на злокачественное новообразование мужчина поступил в медучреждение осенью 2019 года. Обследование показали, что у пациента рак языка 4-й стадии. При этом опухоль размерами 2,5 на 6 сантиметров поражала не только язык, но и другие ткани полости рта.

Для того, чтобы хирургическое вмешательство стало возможным, нужно было уменьшить размеры опухоли. Для этого тюменские онкологи применили комбинированное лечение в виде лучевой терапии в сочетании с селективной внутриартериальной регионарной химиотерапией.

Несмотря на то, что основная часть опухоли была уничтожена под воздействием химиолучевого лечения, онкологам было необходимо хирургическим путем устранить остаточный злокачественный процесс. Для этого пришлось полностью удалить пациенту язык, а, чтобы мужчина мог вернуться к привычной для него жизни, хирурги провели одномоментную реконструкцию удаленного органа, сообщили в пресс-службе медучреждения.

"Для реконструкции мы выделили ткань руки и мышцы, которые выстилают дно полости рта, и сконструировали язык обычной анатомической формы, поэтому для посторонних людей это будет незаметно. На то место, откуда мы взяли ткань для формирования языка, мы пересадили часть кожи живота, там ее достаточно много, поэтому она не требует замещения. Операция прошла успешно, пациент полностью излечен от онкологического заболевания 4 стадии", — прокомментировала Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2.

Сейчас пациент проходит реабилитацию, мужчина уже может глотать пищу и начинает говорить.