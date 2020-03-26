Тюменцы смогут пройти всероссийскую перепись онлайн

Основным отличием Всероссийской переписи населения 2020 года станет возможность заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно на портале госуслуг.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти опрос в онлайн-режиме на портале Gosuslugi.ru. Каждый участник интернет-переписи получит цифровой код подтверждения прохождения переписи, который будет доведен любым удобным для него способом: в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или в СМС.

Другим методом цифровых технологий проведения переписи будет использование переписчиками при обходе жилых помещений планшетных компьютеров со специальным программным обеспечением, который пройдет с 4 по 27 октября. Этот способ коснется тех, кто не примет самостоятельного участия в интернет-переписи.

Также, по сообщению Тюменьстата, будет организована работа стационарных переписных участков, в том числе в МФЦ, куда граждане, не желающие по тем или иным причинам пускать в свой дом переписчиков, могут прийти для опроса.