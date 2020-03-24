В Тюменской области нет новых заболевших коронавирусом

В Тюменской областной больнице находятся два пациента с коронавирусом, новых подтвержденных случаев нет. Об этом на онлайн-брифинге 24 марта сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Контактировавшие с первым больным здоровы. У тех, кто контактировал с вторым, первые тесты отрицательные. Контрольные будут сделаны через десять дней после изоляции.

Среди вернувшихся из-за границы на коронавирус проверены более тысячи тюменцев. Исследования показали, что вируса у них нет.

Что касается получения больничных листов в случае выхода из 14-дневной самоизоляции или карантина, то их выдает Фонд социального страхования. Алгоритм электронного оформления документа можно посмотреть здесь. Если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг - подайте заявление в свою участковую больницу. На сегодня проблем с выпиской электронных больничных листов нет.

Если у вас возникли вопросы, вы можете проконсультироваться по телефонам горячих линий:

Для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта: 8-800-234-35-22

Управление Роспотребнадзора: 8-800-302-26-70

Департамент здравоохранения: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41.

Ольга Кузнечевских также ответила на вопросы, что делать, если в продаже нет медицинских масок и дезинфицирующих средств, кому помогают волонтеры и так далее.