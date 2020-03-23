Более 40% россиян в условиях карантина планируют заняться самообразованием

Фото предоставлено пресс-службой "Дом.ru"

По результатам всероссийского опроса, проведенного АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес") 29% респондентов уверены, что ситуация с распространением COVID-19 их не затронет, 40,3% опрошенных в условиях возможного карантина намерены заняться самообразованием.

По данным количественного опроса пользователей, проведенного в городах присутствия "Дом.ru", из-за риска эпидемии 14% клиентов переведены на удаленную работу. Подавляющее большинство опрошенных продолжают трудиться в штатном режиме.

В условиях высвободившегося из-за карантина времени 57,3% респондентов планируют потратить его на сон, 56,1% готовы заняться просмотром развлекательного контента, 54,8% намерены посвятить себя общению в социальных сетях и мессенджерах.

В лидерах по запросу контента находятся новинки зарубежного кино – 78,5%, YouTube – 76,3%, образовательные ролики, подкасты и лекции – 58,1%.

Всем пользователям АО "ЭР-Телеком Холдинг", будут предложены специальные акции.

* с 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех текущих и новых пользователей без доплаты будет увеличена скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с*, на тот случай, если вся семья останется дома. Активировать бонус ускорения можно в личном кабинете или мобильном приложении "Мой Дом.ru"

* Также с 23 марта до 30 апреля 2020 года для всех пользователей цифрового телевидения и сервисов Smart TV без дополнительной платы будет открыт доступ к лучшему образовательному, детскому, досуговому и киноконтенту.

* Срок тест-драйва умной ТВ-приставки Movix Pro увеличен до 30 дней.

* Роутеры и фирменные ТВ-приставки можно будет приобрести в Сервисных центрах в рассрочку с доступом к контенту на 12 месяцев.

* Скорость подключения к сети и услугам компании будет сокращена до 24 часов с момента поступления заявки, если клиент готов принять специалиста.

О дополнительных мерах и инициативах можно узнать на корпоративном сайте или по горячей линии компании: 8-800-333-7-000.

*При наличии технической возможности