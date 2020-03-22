Инновационное оборудование обезопасит железную дорогу в Тюменском районе

На опасных участках железных дорог в Тюменском районе установили инновационное оборудование. Оно предупреждает об опасности в голосовом режиме нарушителей, которые собираются перейти пути в неположенном месте.

Такие меры позволяют снизить травматизм и гибель людей на путях. В границах станций Винзили и Подъем на опасных участках уже смонтировали специальное светозвуковое оборудование. Устройство само включается и предупреждает граждан об опасности перехода железной дороги в неположенном месте. При приближении человека к путям менее чем на 10 метров автоматически срабатывает датчик движения и одновременно звучит голосовое предупреждение. Что примечательно, система сработает даже когда поездов нет поблизости, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, специальный прибор начинает подавать световой сигнал для машинистов поездов о возможном нахождении человека на путях.

По словам пресс-секретаря Тюменского региона СвЖД Ангелины Анашкиной, данное оборудование разработано, изготовлено и протестировано сотрудниками Свердловского регионального центра связи – подразделения, которое входит в структуру Центральной станции связи – филиала ОАО "РЖД".

Отметим, в 2019 году в границах Тюменского региона СвЖД было травмировано 24 человека, 16 из них скончались. Основные причины трагедий - хождение по железнодорожным путям и пересечение путей в неположенных местах.