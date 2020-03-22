"Уроки цифры" повышают интерес тюменских подростков к программированию

Проект "Уроки цифры" реализуется в Тюменской области. Он направлен на развитие цифровых знаний и навыков у школьников, повышает интерес детей к изучению основ программирования.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, уроки в рамках проекта также мотивируют подростков изучить правила информационной безопасности. В этом году уже прошли занятия по темам "Сети и облачные технологии", "Персональные помощники", "Большие данные".

"Уроки цифры" проходят в рамках национального проекта "Образование" в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Например, ученики Богандинской школы №1 приняли участие в проекте, разработанном ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Занятие проходило по теме "Безопасность будущего". Выполняя задания, учащиеся узнали, как создать надёжный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, как распознать мошенников в сети "Интернет", пишет "Мегатюмень".