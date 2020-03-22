Специализированные службы вывезут мусор с тюменских дач

Весной мусор с тюменских дач начнут вывозить по нормам СанПин, по утвержденному графику. При этом садоводам следует соблюдать правила по складированию отходов, а в случае переполнения мусорных контейнеров обращаться в первую очередь к председателю садового товарищества.

Пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТЭО" Юлия Некрасова сообщила, что в зимний период вывоз мусора с дач осуществляется по заявлению председателей сообществ, потому что отходов накапливается немного – горожане редко посещают дачи в холодное время года. С наступлением весны, когда сходит снег, службы по вывозу мусора возвращаются к графику.

Садоводы могут выбрасывать свой мусор в контейнеры или оставлять на контейнерной площадке рядом с баками, если речь идет о крупногабаритных отходах.

"Разобранные деревянные конструкции и теплицы из поликарбоната выбрасывать в обычные контейнеры запрещено, регоператор не принимает такие материалы. В этом случае лучше вызвать специальную службу. Садоводам также следует помнить, что оплачивать членские взносы, которые идут в том числе и на оплату коммунальных услуг, нужно своевременно, чтобы у председателя садового общества были средства на оплату услуг по вывозу мусора", - напомнила Юлия Некрасова.

В случае, если мусорные контейнеры переполнились, и ситуация не меняется, сначала следует обратиться к председателю садового общества. Если же ответственное лицо на обращения не реагирует, можно позвонить на горячую линию регоператора по телефону 8-800-250-73-26 и сообщить о проблеме, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".