Тюменцам разъясняют, как быть на домашнем карантине

Из-за риска распространения коронавируса всем, кто вернулся из путешествия или командировки из-за рубежа, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией региона и соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней. В случае нахождения в неблагополучных по COVID-19 странах вместе с друзьями или семьей можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. Напомним, в Тюменской области работает горячая линия для тех, кто вернулся из зарубежной поездки.

Что означает находиться на карантине:

— не выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

— по возможности находиться в отдельной комнате;

— пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

— приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно: онлайн или с помощью волонтеров;

— исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

— использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Во время карантина необходимо:

— мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками (перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета);

— регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Бытовой мусор необходимо упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывать и выставлять за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки карантина врачи проводят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

Для контроля за нахождением граждан на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам откроют лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону с доставкой на дом.

При нарушении режима карантина человек может быть помещен в инфекционный стационар.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.