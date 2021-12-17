Рост заболеваемости ОРВИ стал причиной закрытия 14 школ в регионе

В связи с заболеванием ОРВИ в Тюменской области закрыто 926 классов в 57 школах. В классах учатся 28 572 человека, из них заболели 8 564. Полностью закрыто 14 школ, сообщили изданию в Информационном центре правительства Тюменской области.

В детсадах заболеваемость ОРВИ ниже: закрыто 13 групп в 7 детских садах, в Тюмени закрытий нет. В группах 328 детей, из них заболели 176.

В начала недели Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) увеличилась на 54 %. На предыдущей неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, а также вирусы не гриппозной этиологии.