В школах Тюменской области провели санобработку перед выходом детей на учебу

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С 14 февраля в большинстве муниципалитетов Тюменской области школы вернулись к обычному режиму работы. Перед выходом детей в очный формат обучения за выходные помещения школ должны были продезинфицировать. Такое поручение выдал региональный Оперативный штаб.

Например, в Тобольском районе специальными средствами обрабатали классы и коридоры, особое внимание при дезинфекции уделили школьным столовым. В общеобразовательных учреждениях есть стационарные и передвижные обеззраживатели воздуха, бактерицидные лампы и санитайзеры, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.