В школах Тюменской области провели санобработку перед выходом детей на учебу

10:01 14 февраля 2022
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Фото - https://www.instagram.com/tobolskrayon

С 14 февраля в большинстве муниципалитетов Тюменской области школы вернулись к обычному режиму работы. Перед выходом детей в очный формат обучения за выходные помещения школ должны были продезинфицировать. Такое поручение выдал региональный Оперативный штаб. 

Например, в Тобольском районе специальными средствами обрабатали классы и коридоры, особое внимание при дезинфекции уделили школьным столовым. В общеобразовательных учреждениях есть стационарные и передвижные обеззраживатели воздуха, бактерицидные лампы и санитайзеры, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Теги: дети , карантин , коронавирус , образование , обучение , школы
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