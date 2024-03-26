Центр "Воин" и ТОГИРРО будут сотрудничать в подготовке школьных учителей

Фото: пресс-служба ТОГИРРО

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования заключил соглашение о сотрудничестве с Центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", это позволит создать условия для эффективной профессиональной подготовки преподавателей предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в школах региона, сообщает пресс-служба ТОГИРРО.

С подписанием соглашения начинается новый виток развития центра "Воин", сказал во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве первый замдиректора "Воина" Сергей Светов.

Ректор ТОГИРРО Вера Соловьева обратила внимание на актуальность такого сотрудничества и добавила, что у коллектива института накоплен богатый практический опыт взаимодействия с организациями, осуществляющими гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, подготовку населения к чрезвычайным ситуациям, военной службе и оказанию первой помощи пострадавшим.

Филиал центра "Воин" в Тюмени и еще 11 в других регионах РФ открыты в 2023 году, за год в них прошли обучение более 15 тысяч допризывников. В 2024 году география проекта расширится, увеличится количество образовательных программ и усилится взаимодействие с различными организациями.