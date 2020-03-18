В Тюмени волонтеры помогут пожилым людям с доставкой продуктов и уборкой

Штаб волонтеров для помощи пожилым на фоне коронавируса начнет работу в Тюмени с пятницы, 20 марта. Пожилые тюменцы смогут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, корма для домашних животных, а также на помощь по дому по телефонам горячей линии.

Пожилые люди входят в группу риска по заболеванию коронавирусом, и чем меньше они контактируют с потенциальными носителями, тем безопаснее для них.

Работать в колл-центре и принимать заявки от пожилых людей смогут волонтеры младше 18 лет, которые не привиты от гриппа. К работе в составе выездных групп допускаются только совершеннолетние граждане, привитые от гриппа. В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что антисептиками, масками, перчатками и иной необходимой экипировкой волонтеров обеспечат, также будет организована транспортировка до магазина и аптеки и обратно.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru, выбрав роль "Волонтер в Тюменской области".