В тюменских медучреждениях действует карантин

В учреждениях здравоохранения Тюменской области с 18 марта вводятся карантинные мероприятия. Об этом информирует областной департамент здравоохранения.

В поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров, отменяются профилактические акции, школы здоровья.

Перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками. В стационарах переносятся до отмены карантина плановые госпитализации.

Врачи просят пациентов и их родственников ответственно отнестись к мероприятиям и соблюдать меры профилактики и лечения заболеваний в случае их возникновения, максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания.