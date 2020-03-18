В тюменских медучреждениях действует карантин

В учреждениях здравоохранения Тюменской области с 18 марта вводятся карантинные мероприятия. Об этом информирует областной департамент здравоохранения.
В поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров, отменяются профилактические акции, школы здоровья.
Перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками. В стационарах переносятся до отмены карантина плановые госпитализации.
Врачи просят пациентов и их родственников ответственно отнестись к мероприятиям и соблюдать меры профилактики и лечения заболеваний в случае их возникновения, максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания.
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