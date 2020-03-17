Инспекторы по доступной среде будут консультировать тюменских предпринимателей

В Тюменской области предприниматели и организации, которые хотят создать на своем объекте доступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения, смогут проконсультироваться у экспертов или специалистов по доступной среде. Они помогут сформировать рекомендации по созданию максимально качественной безбарьерной среды с учетом разумного приспособления.

По сведениям областного департамента социального развития, сейчас в регионе работают около 20 специалистов, в том числе и 6 экспертов по доступной среде. Преимущественно это инспекторы от общественных организаций инвалидов.

В обязанности специалистов и экспертов по доступной среде входит помощь собственникам (правообладателям) объектов в обеспечении их доступности. Также представители общественных организаций инвалидов в обязательном порядке привлекаются к оценке состояния доступности объектов в процессе их паспортизации. С ними согласовываются организационные решения по адаптации объектов, которые в силу архитектурных особенностей не в полной мере соответствуют установленным требованиям. Услуги экспертов и специалистов предоставляются как на бесплатной, так и на платной основе.

Для получения консультаций экспертов и специалистов следует обращаться в общественные организации инвалидов Тюменской области:

- Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (voi72@bk.ruтел.(3452)568 940);

- Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (vos.tum@mail.ru; тел. (3452) 505 833).