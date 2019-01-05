Тюменская область обогнала среднероссийский показатель по созданию доступной среды

Уровень доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Тюменской области еще по итогам 2017 года превышал 63% и опережал среднероссийский показатель на 10%, а в 2018 году стал еще выше. Стопроцентного показателя планируется достичь к 2025 году.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, только на приобретение 30 специализированных автомобилей, предназначенных для обслуживания инвалидов, было выделено из регионального бюджета более 13 миллионов рублей.

Активное участие в разработке и реализации общероссийских программ принимают тюменские социальщики. В частности участвовали специалисты в разработке паспорта по национальному проекту "Демография" в рамках регионального проекта старшее поколение. С 2017 года выиграли гранты из федерального бюджета на реализацию региональных программ по реабилитации детей-инвалидов с расстройствами аутистического спектра и формирование современной инфраструктуры ранней помощи и комплекса мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов.

За организацию и проведение клуба профессионального мастерства "Ранняя помощь детям с ОВЗ" в рамках деловой программы IX Всероссийской выставки-форума "Вместе - ради детей! Вместе 10 лет!" тюменцы получили благодарность председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации.