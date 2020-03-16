Тюменские поисковики проводят агитпробег по региону

Поисковые отряды Тюменской области проводят агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира" по югу региона. Участниками агитпробега стали более 2 тысяч учащихся и учителей образовательных учреждений, а также местных жителей.

С начала марта восемь поисковых отрядов побывали в 13 муниципальных образования, в их числе Тюмень, Ишим, Заводоуковский, Аромашевский, Армизонский, Бердюжский, Казанский, Омутинский, Упоровский, Уватский, Юргинский, Ялуторовский районы.

Поисковики организовали уроки памяти о Великой Отечественной войне, презентации деятельности поисковых отрядов, выставки снаряжения и оборудования, необходимого для полевых поисковых работ. Вниманию школьников были представлены передвижные музейные выставки экспонатов, найденных в ходе полевых работ на местах сражений Великой Отечественной войны и отреставрированных поисковиками.

В мобильных пунктах общественных приемных по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны ведется прием заявок на уточнение данных. Жителей консультируют по вопросам поиска информации через общедоступные электронные базы и книги памяти.

Агитпробег продолжится до конца марта. Мероприятия пройдут в Ялуторовске, Тобольске, Абатском, Казанском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Ярковском районах.