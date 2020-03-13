В Тюмени стартует неделя детской и юношеской книги

Ежегодную неделю детской и юношеской книги во всех городских библиотеках Тюмени 20 марта откроет акция "Читаем книги о войне". Она будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Великой Победе посвящен цикл мероприятий "В сердцах и книгах — память о войне!". Так, в Центральной детской библиотеке пройдет встреча "Нам завещаны Память и Слава" с участниками военно-поискового отряда "Кречет".

В этом году специальным гостем недели книги станет российский писатель и музыкант Нина Дашевская (г. Москва) — автор популярных книг для детей и подростков. Ребята смогут познакомиться с её творчеством в Центральной городской библиотеке и в библиотеке №16.

Большой блок праздничных мероприятий под названием "Книжкина неделя собирает друзей!" традиционно посвящен писателям и поэтам Тюменского регионального отделения Союза писателей России, а также представителям творческих профессий.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте Централизованной городской библиотечной системы.