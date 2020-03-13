Школу в Европейском отстроили почти наполовину

13:35 13 марта 2020
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Фото: Главное управление строительства Тюменской области

На строительном объекте в 4-м Заречном микрорайоне — школе — завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей и  ведется кирпичная кладка 1 и 2 блоков здания. 

По сообщению Главного управления строительства Тюменской области, до конца месяца будет завершена кладка 3 блока, а в апреле начнется монтаж кровли.

Школа в 4-м Заречном микрорайоне будет аналогична двум учебным заведениям, построенным в 2018 и 2019 годах в Тюмени: школе в микрорайоне Ямальский-2 и школе на улице Бориса Житкова.

Контракт на строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне был заключен в сентябре 2019 года, оно ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".

Теги: микрорайон Европейский , образование , строительство , школа
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