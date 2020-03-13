Школу в Европейском отстроили почти наполовину

На строительном объекте в 4-м Заречном микрорайоне — школе — завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей и ведется кирпичная кладка 1 и 2 блоков здания.
По сообщению Главного управления строительства Тюменской области, до конца месяца будет завершена кладка 3 блока, а в апреле начнется монтаж кровли.
Школа в 4-м Заречном микрорайоне будет аналогична двум учебным заведениям, построенным в 2018 и 2019 годах в Тюмени: школе в микрорайоне Ямальский-2 и школе на улице Бориса Житкова.
Контракт на строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне был заключен в сентябре 2019 года, оно ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".
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