Подключение к Интернету: что нужно помнить тюменцам при выборе провайдера?

Современную квартиру или дом сложно представить без подведенного к нему Интернета, ведь значительную часть коммуникаций мы осуществляем через социальные сети, узнаем много новостей из электронных источников, да и кино с сериалами нередко смотрим именно в Сети.

Именно поэтому вопрос подключения к Интернету, рано или поздно, встаёт перед каждым, и вопрос этот весьма важен. На что обязательно нужно обратить внимание не только при выборе тарифа или провайдера, рассказывают эксперты тюменского регионального оператора связи "Русская компания".

В первую очередь, стоит определиться с главным – зачем вам нужен Интернет? К примеру, если вы обычно лишь пролистываете новостную ленту или социальные сети и пользуетесь доступом в Сеть в гордом одиночестве, вам не нужна большая скорость передачи данных, достаточно 40-60 Мбит/c. Для просмотра или скачивания любимых сериалов в хорошем качестве потребуется уже скорость до 100 Мбит/c. А если вы выходите в Интернет со множества устройств, а кто-то в семье любит посещать в онлайн-игры и смотреть видео – потребуется минимум 200 Мбит/c.

Вопрос о количестве устройств важен и при выборе Wi-Fi роутера. Если вы собираетесь посещать Всемирную паутину исключительного с одного компьютера или рабочего места, можно ограничиться проводным Интернетом. Но на практике Wi-Fi роутер очень полезен, так как не ограничивает ваши передвижения. К тому же, есть много вариантов получить устройство в пользование: купить самому, взять в аренду или выкупить у провайдера.

К сожалению, к выбору Wi-Fi роутера многие пользователи подходят халатно - и напрасно, ведь от его качества скорость передачи данных и стабильность соединения зависят не в меньшей степени, чем от работы провайдера.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение WiFi роутерам с внешними съемными антеннами, так как они обеспечивают наилучшее покрытие и дают возможность при желании сменить антенну на более мощную или направленную.

Также важно обратить внимание на поддерживаемые стандарты Wi-Fi и реальную обеспечиваемую скорость. Иными словами, если провайдер дает вам условную скорость 200 Мбит/c, не факт, что роутер её поддержит! Минимум, на чем стоит останавливаться, это роутеры с маркировкой "Wireless 300". Если же вам надо выжать максимум, для вас – устройства с тремя антеннами и поддержкой диапазона 5 ГГц.

Не менее важно и расположение Wi-Fi роутера в квартире. В идеале, продумывать это надо еще на этапе ремонта, благо, во многих новостройках предоставляется такая возможность. Некоторые стены могут прилично замедлять или вовсе не пропускать сигнал. Поэтому по вопросу расположения для лучшего охвата стоит проконсультироваться со специалистом.

Заключительный этап – выбор провайдера. В этом случае нужно учитывать: как давно компания на рынке; проводятся ли акции, программы лояльности; есть ли круглосуточная служба технической поддержки; возможны ли различные способы оплаты услуг; есть ли в тарифной линейке оператора нужное вам предложение. Также не лишним будет почитать отзывы или обсудить вопрос со знакомыми, которые уже пользуются услугами данного провайдера.

Высоким стандартам качества Интернета в Тюмени отвечает "Русская компания". Провайдер предоставляет высокоскоростной доступ в Сеть, оказывает круглосуточную техническую поддержку 24/7, а многообразие тарифных линеек позволит подобрать скорость и условия подключения индивидуально.

Проверить техническую возможность для подключения Интернета в частном доме или квартире можно с помощью специального сервиса. Оставить заявку на подключение можно как на сайте "Русской компании", так и по телефону: 39-00-39.